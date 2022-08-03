Фисгармония (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Перед хозяином скобяной мастерской Тосио Судзуокой однажды появляется старый знакомый Ясака, только недавно вышедший из тюрьмы. Тосио берет его на работу и даже селит в собственном доме, не посоветовавшись с женой. Та сначала относилась к новому жильцу с недоверием, но когда увидела, что Ясака хорошо ладит с их дочкой и соглашается учить девочку играть на фиcгармонии, сердце женщины оттаяло. Но не поспешила ли она с выводами?

