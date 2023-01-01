Ирма Веп
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Ирма Веп

Ирма Веп (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно

6.71996, Irma Vep
Драмы, Комедии91 мин18+

Сюжет

Взявшись снимать римейк немого фильма начала века о вампирах, режиссер Рене Видаль пригласил на главную женскую роль известную азиатскую актрису Мэгги Чунг. Не говорящая по-французски звезда прибывает в Париж и сумасшедшие съемки начинаются...

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb