Ирма Веп (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно
6.71996, Irma Vep
Драмы, Комедии91 мин18+
Сюжет
Взявшись снимать римейк немого фильма начала века о вампирах, режиссер Рене Видаль пригласил на главную женскую роль известную азиатскую актрису Мэгги Чунг. Не говорящая по-французски звезда прибывает в Париж и сумасшедшие съемки начинаются...
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- МЧАктриса
Мэгги
Чун
- ЖЛАктёр
Жан-Пьер
Лео
- НРАктриса
Натали
Ришар
- АБАктёр
Антуан
Баслер
- НБАктриса
Натали
Бутфо
- АДАктёр
Алекс
Деска
- ДФАктриса
Доминик
Фэсс
- АХАктриса
Арсинэ
Ханджян
- БНАктёр
Бернард
Ниссиле
- ОТАктёр
Оливье
Торрес
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- ФГПродюсер
Франсуаза
Гульельми
- ФЛХудожник
Франсуа-Рено
Лабарт
- ФКХудожница
Франсуаза
Клевел
- ЯРХудожник
Ян
Ричард
- ЛБМонтажёр
Люк
Барнье