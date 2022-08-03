Параноид парк (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
6.22007, Paranoid Park
Драма, Детектив80 мин18+
О фильме
Портлендский тинейджер Алекс каждый день ходит со своим скейтбордом в парк, где катаются ребята, но сам попробовать не решается. Поглубже натягивает капюшон, когда до него доносятся рассуждения о предстоящем родительском разводе, тяжело вздыхает, примериваясь к необходимости потерять девственность с парочкой очевидно запавших на него девиц, и особенно напрягается, когда в его школе возобновляются допросы о загадочной гибели полицейского, которого на днях нашли мертвым в соседнем железнодорожном депо.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- ГНАктёр
Гейб
Невинс
- ДЛАктёр
Дэниэл
Луи
- ДМАктёр
Джэйк
Миллер
- ТМАктриса
Тейлор
Момсен
- ЛМАктриса
Лорен
МакКинни
- СПАктёр
Скотт
Патрик Грин
- ДМАктёр
Джон
Майкл Барроус
- ГКАктриса
Грэйс
Картер
- Д«Актёр
Джей
«Смэй» Уильямсон
- КДАктёр
Кристофер
Дойл
- Сценарист
Гас
Ван Сент
- НКПродюсер
Нил
Копп
- ДАПродюсер
Дэвид
Аллен Кресс
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- НКПродюсер
Натанаэль
Кармиц
- ДПХудожник
Джон
Пирсон-Денинг
- Монтажёр
Гас
Ван Сент
- КДОператор
Кристофер
Дойл
- РЛОператор
Рэйн
Ли