Параноид парк (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Портлендский тинейджер Алекс каждый день ходит со своим скейтбордом в парк, где катаются ребята, но сам попробовать не решается. Поглубже натягивает капюшон, когда до него доносятся рассуждения о предстоящем родительском разводе, тяжело вздыхает, примериваясь к необходимости потерять девственность с парочкой очевидно запавших на него девиц, и особенно напрягается, когда в его школе возобновляются допросы о загадочной гибели полицейского, которого на днях нашли мертвым в соседнем железнодорожном депо.

