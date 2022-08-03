Параноид парк (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Параноид парк
6.22007, Paranoid Park
Драма, Детектив80 мин18+

О фильме

Портлендский тинейджер Алекс каждый день ходит со своим скейтбордом в парк, где катаются ребята, но сам попробовать не решается. Поглубже натягивает капюшон, когда до него доносятся рассуждения о предстоящем родительском разводе, тяжело вздыхает, примериваясь к необходимости потерять девственность с парочкой очевидно запавших на него девиц, и особенно напрягается, когда в его школе возобновляются допросы о загадочной гибели полицейского, которого на днях нашли мертвым в соседнем железнодорожном депо.

Страна
Франция, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

