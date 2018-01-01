Wink
Параноид парк
Актёры и съёмочная группа фильма «Параноид парк»

Актёры и съёмочная группа фильма «Параноид парк»

Режиссёры

Гас Ван Сент

Gus Van Sant
Режиссёр

Актёры

Гейб Невинс

Gabe Nevins
АктёрAlex
Дэниэл Луи

Daniel Liu
АктёрDetective Richard Lu (в титрах: Dan Liu)
Джэйк Миллер

Jake Miller
АктёрJared
Тейлор Момсен

Taylor Momsen
АктрисаJennifer
Лорен МакКинни

Lauren McKinney
АктрисаMacy
Скотт Патрик Грин

Scott Patrick Green
АктёрScratch (в титрах: Scott Green)
Джон Майкл Барроус

John Michael Burrowes
АктёрSecurity Guard (в титрах: John 'Mike' Burrowes)
Грэйс Картер

Grace Carter
АктрисаAlex's Mom
Джей «Смэй» Уильямсон

Jay «Smay» Williamson
АктёрAlex's Dad
Кристофер Дойл

Christopher Doyle
АктёрUncle Tommy

Сценаристы

Гас Ван Сент

Gus Van Sant
Сценарист

Продюсеры

Нил Копп

Neil Kopp
Продюсер
Дэвид Аллен Кресс

David Allen Cress
Продюсер
Марин Кармиц

Marin Karmitz
Продюсер
Натанаэль Кармиц

Nathanaël Karmitz
Продюсер

Художники

Джон Пирсон-Денинг

John Pearson-Denning
Художник

Монтажёры

Гас Ван Сент

Gus Van Sant
Монтажёр

Операторы

Кристофер Дойл

Christopher Doyle
Оператор
Рэйн Ли

Rain Li
Оператор