Две англичанки и континент (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
7.11971, Les deux Anglaises et le continent
Драмы, Мелодрамы123 мин18+
Сюжет
Начало XX века. Подающий надежды искусствовед Клод заводит знакомство с англичанкой Энн. У них не получается романа, да они к этому, кажется, и не стремятся. Как это заведено между друзьями, Энн приглашает Клода вместе провести лето на побережье.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ФТРежиссёр
Франсуа
Трюффо
- ЖЛАктёр
Жан-Пьер
Лео
- КМАктриса
Кика
Маркам
- СТАктриса
Стейси
Тендетер
- СМАктриса
Сильвия
Марриотт
- ММАктриса
Мари
Мансар
- ФЛАктёр
Филипп
Леотар
- ИТАктриса
Ирен
Тунк
- МПАктёр
Марк
Петерсон
- ЖДАктёр
Жорж
Делерю
- МИАктриса
Мари
Иракан
- ФТСценарист
Франсуа
Трюффо
- ЖГСценарист
Жан
Груо
- ДМХудожница
Джитт
Магрини
- МБМонтажёр
Мартина
Баррак
- ЯДМонтажёр
Ян
Деде
- НАОператор
Нестор
Альмендрос
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю