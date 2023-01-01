Две англичанки и континент
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Две англичанки и континент

Две англичанки и континент (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

7.11971, Les deux Anglaises et le continent
Драмы, Мелодрамы123 мин18+

Сюжет

Начало XX века. Подающий надежды искусствовед Клод заводит знакомство с англичанкой Энн. У них не получается романа, да они к этому, кажется, и не стремятся. Как это заведено между друзьями, Энн приглашает Клода вместе провести лето на побережье.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Две англичанки и континент»

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