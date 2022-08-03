Карманник
Wink
Фильмы
Карманник

Карманник (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

7.41959, Pickpocket
Драма, Криминал71 мин6+

О фильме

Мишель начинает карьеру карманного воришки от безделья. Криминальному хобби вскоре приходит конец - вора-дилетанта быстренько «заметает» полиция. Но из-за отсутствия улик Мишеля освобождают. Оставшийся без матери и без поддержки своих друзей, вновь возвращается к мелкому воровству. Но на этот раз ему везет больше, потому что он берет уроки у общепризнанного мастера. Самый необычный карманник не собирается останавливаться на достигнутом, так как считает, что воровство для него - единственный способ самовыражения.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb