Карманник (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

Мишель начинает карьеру карманного воришки от безделья. Криминальному хобби вскоре приходит конец - вора-дилетанта быстренько «заметает» полиция. Но из-за отсутствия улик Мишеля освобождают. Оставшийся без матери и без поддержки своих друзей, вновь возвращается к мелкому воровству. Но на этот раз ему везет больше, потому что он берет уроки у общепризнанного мастера. Самый необычный карманник не собирается останавливаться на достигнутом, так как считает, что воровство для него - единственный способ самовыражения.

