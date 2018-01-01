Wink
Леонс-Анри Бюрель
Леонс-Анри Бюрель

Леонс-Анри Бюрель

Léonce-Henri Burel

Карьера
Оператор
Дата рождения
23 ноября 1892 г. (84 года)
Дата смерти
21 марта 1977 г.

Фильмография

Оператор