Четыреста ударов (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Шедевральная драма взросления режиссера Франсуа Трюффо, ставшая знаковой для французской новой волны. 14-летний Антуан живет с матерью и отчимом в маленькой парижской квартире. Его семья недовольна поведением мальчика, а школьный учитель то и дело подливает масла в огонь, применяя жестокие н�аказания за его проступки. Так и не найдя со взрослыми общего языка, Антуан начинает прогуливать школу и скатывается до мелких краж. Какие у его поступков будут последствия, увидите в фильме «Четыреста ударов» (1959) — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



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