Четыреста ударов (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно
8.31959, Les quatre cents coups
Драмы, Криминал95 мин18+
Сюжет
Шедевральная драма взросления режиссера Франсуа Трюффо, ставшая знаковой для французской новой волны. 14-летний Антуан живет с матерью и отчимом в маленькой парижской квартире. Его семья недовольна поведением мальчика, а школьный учитель то и дело подливает масла в огонь, применяя жестокие н�аказания за его проступки. Так и не найдя со взрослыми общего языка, Антуан начинает прогуливать школу и скатывается до мелких краж. Какие у его поступков будут последствия, увидите в фильме «Четыреста ударов» (1959) — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ФТРежиссёр
Франсуа
Трюффо
- ЖЛАктёр
Жан-Пьер
Лео
- КМАктриса
Клер
Морье
- АРАктёр
Альбер
Реми
- ГДАктёр
Ги
Декомбль
- ЖФАктёр
Жорж
Фламан
- ПОАктёр
Патрик
Оффэ
- ДКАктёр
Дэниэл
Кутерье
- ФНАктёр
Франсуа
Ноше
- РКАктёр
Ришар
Канаян
- РФАктёр
Рено
Фонтанароза
- ФТСценарист
Франсуа
Трюффо
- ММСценарист
Марсель
Мусси
- ФТПродюсер
Франсуа
Трюффо
- МВАктриса дубляжа
Мария
Виноградова
- ИКАктриса дубляжа
Ирина
Карташёва
- ККАктёр дубляжа
Константин
Карельских
- ГДАктёр дубляжа
Геннадий
Дудник
- ТДАктриса дубляжа
Тамара
Дмитриева
- БЭХудожник
Бернард
Эвейн
- МЙМонтажёр
Мари-Жозеф
Йойотт
- АДОператор
Анри
Декаэ
- ЖККомпозитор
Жан
Константен