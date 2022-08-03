Женское дело
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Женское дело

Женское дело (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

7.91988, Une affaire de femmes
Драма, Исторический107 мин18+

О фильме

Франция, Вторая мировая война. Чтобы как-то свести концы с концами, мать двух детей Мари Латур делает подпольные аборты и сдаeт комнату знакомой проститутке. На вернувшегося с войны из-за ранения домой мужа она не обращает никакого внимания и живeт своей жизнью. Аборты постепенно начинают приносить неплохой доход, а скуку можно легко развеять заведя молодого любовника...

Страна
Франция
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb