Женское дело (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
7.91988, Une affaire de femmes
Драма, Исторический107 мин18+
О фильме
Франция, Вторая мировая война. Чтобы как-то свести концы с концами, мать двух детей Мари Латур делает подпольные аборты и сдаeт комнату знакомой проститутке. На вернувшегося с войны из-за ранения домой мужа она не обращает никакого внимания и живeт своей жизнью. Аборты постепенно начинают приносить неплохой доход, а скуку можно легко развеять заведя молодого любовника...
СтранаФранция
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КШРежиссёр
Клод
Шаброль
- Актриса
Изабель
Юппер
- Актёр
Франсуа
Клюзе
- МТАктриса
Мари
Трентиньян
- НТАктёр
Нильс
Тавернье
- ЛШАктриса
Лолита
Шамма
- ОГАктриса
Орор
Говен
- ГФАктёр
Гийом
Футрье
- НФАктёр
Николя
Футрье
- МБАктриса
Мари
Бюнель
- ДБАктриса
Доминик
Блан
- КШСценарист
Клод
Шаброль
- ФШСценарист
Френсис
Шпинер
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- КЖХудожница
Коринн
Жорри
- МФМонтажёр
Моника
Фардулис
- МШКомпозитор
Матьё
Шаброль