Жюль и Джим (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно

Жюль и Джим
Жюль и Джим

7.81962, Jules et Jim
Драма, Мелодрама106 мин18+

О фильме

В начале ХХ века в Париже дружили два товарища - австриец Жюль и француз Джим. Гуляли, разговаривали, разминались в спортзале, обсуждали знакомых девушек, с которыми сентиментальному белокурому Жюлю везло меньше, чем Джиму, а счастья хотелось обоим. А потом в их жизнь вошла роковая женщина - Катрин. Жюль влюбляется и просит Джима не быть помехой его роману с девушкой. Но не все так просто. Катрин ведет себя так, будто в ее груди бьются два сердца, и одним она пламенно любит Жюля, а вторым - с не меньшей страстью Джима.

Страна
Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb