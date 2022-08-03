Жюль и Джим (фильм, 1962) смотреть онлайн бесплатно
7.81962, Jules et Jim
Драма, Мелодрама106 мин18+
О фильме
В начале ХХ века в Париже дружили два товарища - австриец Жюль и француз Джим. Гуляли, разговаривали, разминались в спортзале, обсуждали знакомых девушек, с которыми сентиментальному белокурому Жюлю везло меньше, чем Джиму, а счастья хотелось обоим. А потом в их жизнь вошла роковая женщина - Катрин. Жюль влюбляется и просит Джима не быть помехой его роману с девушкой. Но не все так просто. Катрин ведет себя так, будто в ее груди бьются два сердца, и одним она пламенно любит Жюля, а вторым - с не меньшей страстью Джима.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ФТРежиссёр
Франсуа
Трюффо
- ЖМАктриса
Жанна
Моро
- ОВАктёр
Оскар
Вернер
- АСАктёр
Анри
Серр
- ВУАктриса
Ванна
Урбино
- ББАктёр
Борис
Басяк
- АНАктриса
Анни
Нельсен
- СОАктриса
Сабин
Одпен
- МДАктриса
Мари
Дюбуа
- МСАктёр
Мишель
Сюбор
- ДБАктриса
Даниель
Басяк
- ФТСценарист
Франсуа
Трюффо
- ЖГСценарист
Жан
Груо
- МБПродюсер
Марсель
Бербер
- ФТПродюсер
Франсуа
Трюффо
- КБМонтажёр
Клодин
Буше
- РКОператор
Рауль
Кутар
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю