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Деньги (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

6.41983, L' Argent
Драма, Криминал81 мин18+

О фильме

Фальшивая купюра превращает жизнь порядочного человека в ад. Криминальная драма Робера Брессона — лаурета Каннского кинофестиваля в номинации «Лучший режиссер». Юный мошенник подделывает банкноту в пятьсот франков и расплачивается ей в магазине. Фальшивка снова и снова меняет владельцев, которые не подозревают о ее происхождении. Однако все меняется, когда купюра оказывается в руках простого рабочего Ивона Таржа. Арестованный по подозрению в подделке, парень сначала теряет работу, а потом в его жизни начинают происходить трагические события, которые все глубже затягивают его на дно. Не пропустите стильную драму французского режиссера по мотивам повести Льва Толстого «Фальшивый купон» — смотреть фильм «Деньги» 1983 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе Wink!

Страна
Франция, Швейцария
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Деньги»