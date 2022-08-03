Деньги (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фальшивая купюра превращает жизнь порядочного человека в ад. Криминальная драма Робера Брессона — лаурета Каннского кинофестиваля в номинации «Лучший режиссер». Юный мошенник подделывает банкноту в пятьсот франков и расплачивается ей в магазине. Фальшивка снова и снова меняет владельцев, которые не подозревают о ее происхождении. Однако все меняется, когда купюра оказывается в руках простого рабочего Ивона Таржа. Арестованный по подозрению в подделке, парень сначала теряет работу, а потом в его жизни начинают происходить трагические события, которые все глубже затягивают его на дно. Не пропустите стильную драму французского режиссера по мотивам повести Льва Толстого «Фальшивый купон» — смотреть фильм «Деньги» 1983 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- РБРежиссёр
Робер
Брессон
- КПАктёр
Кристиан
Пате
- ВРАктёр
Венсан
Ристеруччи
- КЛАктриса
Каролин
Ланг
- СВАктриса
Сильви
Ван ден Эльзен
- МБАктёр
Мишель
Бриге
- БТАктриса
Беатрис
Табурен
- ДБАктёр
Дидье
Баусси
- МФАктёр
Марк-Эрнест
Фурно
- БЛАктёр
Бруно
Лапейр
- ФБАктёр
Франсуа-Мари
Банье
- ЛТСценарист
Лев
Толстой
- РБСценарист
Робер
Брессон
- ДТПродюсер
Даниэль
Тоскан дю Плантье
- МДХудожница
Моник
Дюри
- ЖНМонтажёр
Жан-Франсуа
Нодон
- ПДОператор
Паскуалино
Де Сантис
- ЭМОператор
Эмманюэль
Машюэль