Фальшивая купюра превращает жизнь порядочного человека в ад. Криминальная драма Робера Брессона — лаурета Каннского кинофестиваля в номинации «Лучший режиссер». Юный мошенник подделывает банкноту в пятьсот франков и расплачивается ей в магазине. Фальшивка снова и снова меняет владельцев, которые не подозревают о ее происхождении. Однако все меняется, когда купюра оказывается в руках простого рабочего Ивона Таржа. Арестованный по подозрению в подделке, парень сначала теряет работу, а потом в его жизни начинают происходить трагические события, которые все глубже затягивают его на дно. Не пропустите стильную драму французского режиссера по мотивам повести Льва Толстого «Фальшивый купон» — смотреть фильм «Деньги» 1983 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе Wink!

