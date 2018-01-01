Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Деньги»

Актёры и съёмочная группа фильма «Деньги»

Режиссёры

Робер Брессон

Robert Bresson
Режиссёр

Актёры

Кристиан Пате

Christian Patey
АктёрYvon Targe
Венсан Ристеруччи

Vincent Risterucci
АктёрLucien
Каролин Ланг

Caroline Lang
АктрисаElise
Сильви Ван ден Эльзен

Sylvie Van den Elsen
АктрисаGrey Haired Woman
Мишель Бриге

Michel Briguet
АктёрGrey Haired Woman's Father
Беатрис Табурен

Béatrice Tabourin
АктрисаLa photographe
Дидье Баусси

Didier Baussy
АктёрLe photographe
Марк-Эрнест Фурно

Marc Ernest Fourneau
АктёрNorbert
Бруно Лапейр

Bruno Lapeyre
АктёрMartial
Франсуа-Мари Банье

François-Marie Banier
Актёр

Сценаристы

Лев Толстой

Сценарист
Робер Брессон

Robert Bresson
Сценарист

Продюсеры

Даниэль Тоскан дю Плантье

Daniel Toscan du Plantier
Продюсер

Художники

Моник Дюри

Monique Dury
Художница

Монтажёры

Жан-Франсуа Нодон

Jean-François Naudon
Монтажёр

Операторы

Паскуалино Де Сантис

Pasqualino De Santis
Оператор
Эмманюэль Машюэль

Emmanuel Machuel
Оператор