Маски (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Роланд Вольф хочет написать книгу о Кристиане Леганьере, популярном ведущем телеигры. Леганьер приглашает Вольфа в свой загородный дом, обещая несколько дней пространных интервью. Однако вскоре Вольф убеждается, что весёлость и радушие хозяина - всего лишь маска, и только приподняв её, возможно будет написать книгу об истинном Леганьере.
Но Леганьер всё тянет время, подкармливая гостя пустыми словами и обещаниями. У Вольфа тоже есть своя маска: он привёз собой пистолет и проявляет повышенный интерес не только к герою своей будущей книги, но и к женщине, которая была недавней гостьей в поместье. Здесь живет и крёстница Леганьера, Кристина, необычная девушка, прошедшая курс психической терапии.
Срывая одна за другой маски с обитателей особняка, Вольф раскрывает убийственный заговор, осуществление которого он должен предотвратить, перехитрив лицемерного Леганьера.
Рейтинг
- КШРежиссёр
Клод
Шаброль
- ФНАктёр
Филипп
Нуаре
- РРАктёр
Робен
Ренуччи
- Актриса
Бернадетт
Лафон
- МШАктриса
Моник
Шометт
- АБАктриса
Анн
Броше
- РДАктёр
Роже
Дюма
- ПДАктёр
Пьер-Франсуа
Дюменио
- ПНАктёр
Пьер
Нугаро
- РДАктриса
Рене
Деннси
- ИДАктриса
Ивонн
Декад
- ОБСценарист
Одиль
Барски
- КШСценарист
Клод
Шаброль
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- ИШАктёр дубляжа
Игорь
Шибанов
- ЛВАктёр дубляжа
Леонид
Ворон
- ГИАктриса дубляжа
Гелена
Ивлиева
- АШАктриса дубляжа
Антонина
Шуранова
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Хотяновская
- МФМонтажёр
Моника
Фардулис
- МШКомпозитор
Матьё
Шаброль