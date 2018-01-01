Историческое кино
Исторические фильмы воссоздают атмосферу эпохи, позволяя зрителям почувствовать дух времени и понять мотивы действий великих личностей. Не упустите шанс увидеть историю глазами талантливых режиссеров и актеров. Предлагаем заглянуть в нашу коллекцию, где вы найдете такие исторические фильмы с высоким рейтингом, как «Глубоководный горизонт», «12 лет рабства», «Кон-Тики», «Джейн Эйр», «МЫ. Верим в любовь», «Индокитай», «Мидуэй». Если ищете лучшие исторические фильмы 2023 года, то рекомендуем смотреть «Воздух», «Нюрнберг», «Банды Парижа», «Гардемарины 1787. Война», «Наемный убийца» и «Безос. Человек, создавший Amazon». Также на видеосервисе Wink можно смотреть исторические фильмы бесплатно онлайн в хорошем качестве: не пропустите ленты «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», «Таксист», «Король говорит!», «Орел девятого легиона», «Малкольм Икс», «9 рота», «Княжна Мери». Оформляйте подписку на портал Wink, чтобы смотреть историческое кино онлайн и без рекламы в любое время!

Постер к фильму Эмир Самарканда 2024
7.4

Эмир Самарканда

2024, 142 мин
Постер к фильму Декодер. Игра гения 2024
8.2

Декодер. Игра гения

2024, 115 мин
Постер к фильму Время вернуться 2024
8.6

Время вернуться

2024, 110 мин
Постер к фильму Банды Парижа 2023
7.6

Банды Парижа

2023, 90 мин
Постер к фильму Воздух 2023
8.1

Воздух

2023, 151 мин
Бесплатно
Постер к фильму Слово. Война 2023
6.8

Слово. Война

2023, 100 мин
Постер к фильму Наемный убийца 2023
8.3

Наемный убийца

2023, 96 мин
Постер к фильму Гардемарины 1787. Война 2023
6.6

Гардемарины 1787. Война

2023, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Безос. Человек, создавший Amazon 2023
8.1

Безос. Человек, создавший Amazon

2023, 94 мин
Постер к фильму Гардемарины 1787. Мир 2023
6.6

Гардемарины 1787. Мир

2023, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Нюрнберг 2023
8.8

Нюрнберг

2023, 124 мин
Бесплатно
Постер к фильму Битва у острова Хансан 2022
8.5

Битва у острова Хансан

2022, 124 мин
Постер к фильму Подрыв 2022
8.3

Подрыв

2022, 105 мин
Постер к фильму Молодой папа 2022
6.5

Молодой папа

2022, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Битва на озере 2 2022
9.0

Битва на озере 2

2022, 143 мин
Бесплатно
Постер к фильму Последняя королева 2022
7.6

Последняя королева

2022, 108 мин
Постер к фильму Аманат 2022
9.1

Аманат

2022, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Праведник 2022
9.3

Праведник

2022, 156 мин
Постер к фильму Двойная петля 2022
8.5

Двойная петля

2022, 133 мин
Постер к фильму Война под землей 2021
8.3

Война под землей

2021, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Битва на озере 2021
9.0

Битва на озере

2021, 167 мин
Постер к фильму Осло 2021
8.0

Осло

2021, 113 мин
Постер к фильму Летчик 2021
9.4

Летчик

2021, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Горизонт в огне 2021
8.7

Горизонт в огне

2021, 128 мин
Постер к фильму Маргарита - королева севера 2021
8.7

Маргарита - королева севера

2021, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сопротивление 2020
7.6

Сопротивление

2020, 116 мин
Постер к фильму Убийство по-итальянски 2020
6.8

Убийство по-итальянски

2020, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Тыгын Дархан 2020
8.2

Тыгын Дархан

2020, 138 мин
Бесплатно
Постер к фильму Красный призрак 2020
8.9

Красный призрак

2020, 94 мин
Постер к фильму Подвиг 2020
8.1

Подвиг

2020, 117 мин
Бесплатно
Постер к фильму Фукусима 2020
8.2

Фукусима

2020, 115 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дорогие товарищи! 2020
8.3

Дорогие товарищи!

2020, 120 мин
Постер к фильму Мулан. Рождение легенды 2020
8.4

Мулан. Рождение легенды

2020, 74 мин
Постер к фильму Мастер меча 2020
9.0

Мастер меча

2020, 96 мин
Постер к фильму Чемпион из Освенцима 2020
8.9

Чемпион из Освенцима

2020, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Легионер: Беги или умри 2020
7.2

Легионер: Беги или умри

2020, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кадиш 2019
8.2

Кадиш

2019, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Царство 2019
8.9

Царство

2019, 128 мин
Постер к фильму Братство 2019
8.8

Братство

2019, 107 мин
Постер к фильму Легендарное ограбление 2019
8.1

Легендарное ограбление

2019, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Грех 2019
8.3

Грех

2019, 130 мин
Бесплатно
Постер к фильму Ужасные истории: Древние римляне 2019
6.6

Ужасные истории: Древние римляне

2019, 88 мин
Постер к фильму Француз 2019
8.3

Француз

2019, 123 мин
Постер к фильму Коридор бессмертия 2019
9.1

Коридор бессмертия

2019, 134 мин
Постер к фильму Дикая лига 2019
8.7

Дикая лига

2019, 106 мин
Постер к фильму В плену у сакуры 2019
8.4

В плену у сакуры

2019, 106 мин
Бесплатно
Постер к фильму Подлодка U-235 2019
7.5

Подлодка U-235

2019, 98 мин
Постер к фильму Роберт — король Шотландии 2019
8.1

Роберт — король Шотландии

2019, 118 мин