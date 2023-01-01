Слово. Война (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Михаил Полицеймако и Захар Прилепин в художественном проекте, посвященным хронике Великой Отечественной войны. Герои этого экспериментального, немного театрального проекта переносятся во времени — назад в 40-е года прошлого века, где выступают перед уставшими солдатами, участниками самой страшной войны в истории СССР. Вместе с ними они прочтут целые рассказы и отдельные главы об этом страшном времени, авторы которых пережили отчаяние от невосполнимых потерь и столкнулись со злом лицом к лицу. Ужасы войны раскрываются с разных точек зрения, что позволяет почувствовать себя в гуще событий и понять, почему такое ни в коем случае не должно повторяться вновь.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический
КачествоFull HD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- АГРежиссёр
Андрей
Грачев
- МЛАктёр
Максим
Линников
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ЗПАктёр
Захар
Прилепин
- Актёр
Сергей
Шнырев
- Актриса
Виктория
Полторак
- ЕКАктриса
Екатерина
Копанова
- МППродюсер
Мария
Панкратова
- МЕПродюсер
Мария
Евсеева-Григорян
- АГПродюсер
Айк
Григорян
- МЗХудожница
Марина
Заболотская
- ДНОператор
Денис
Негривецкий
- СККомпозитор
Сергей
Киселев