Слово. Война (фильм, 2023) смотреть онлайн

Михаил Полицеймако и Захар Прилепин в художественном проекте, посвященным хронике Великой Отечественной войны. Герои этого экспериментального, немного театрального проекта переносятся во времени — назад в 40-е года прошлого века, где выступают перед уставшими солдатами, участниками самой страшной войны в истории СССР. Вместе с ними они прочтут целые рассказы и отдельные главы об этом страшном времени, авторы которых пережили отчаяние от невосполнимых потерь и столкнулись со злом лицом к лицу. Ужасы войны раскрываются с разных точек зрения, что позволяет почувствовать себя в гуще событий и понять, почему такое ни в коем случае не должно повторяться вновь.



Слово смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.