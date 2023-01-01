Слово. Война (фильм, 2023) смотреть онлайн

Слово. Война
6.82023, Слово. Война
Исторический, Военный100 мин16+
О фильме

Михаил Полицеймако и Захар Прилепин в художественном проекте, посвященным хронике Великой Отечественной войны. Герои этого экспериментального, немного театрального проекта переносятся во времени — назад в 40-е года прошлого века, где выступают перед уставшими солдатами, участниками самой страшной войны в истории СССР. Вместе с ними они прочтут целые рассказы и отдельные главы об этом страшном времени, авторы которых пережили отчаяние от невосполнимых потерь и столкнулись со злом лицом к лицу. Ужасы войны раскрываются с разных точек зрения, что позволяет почувствовать себя в гуще событий и понять, почему такое ни в коем случае не должно повторяться вновь.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск