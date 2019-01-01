Подлодка U-235
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Подлодка U-235
7.52019, Torpedo
Боевики, Исторические98 мин18+
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Подлодка U-235 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Разгар Второй Мировой войны. Группе храбрых и дерзких бойцов сопротивления необходимо переправить в Америку угнанную нацистскую подводную лодку, на борту которой находится секретный груз, способный изменить ход войны. Преследуемые флотом Гитлера, они должны уйти от смертоносных эсминцев, которые не остановятся ни перед чем, чтобы не дать подлодке дойти до берега.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подлодка U-235»

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