Подлодка U-235 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Разгар Второй Мировой войны. Группе храбрых и дерзких бойцов сопротивления необходимо переправить в Америку угнанную нацистскую подводную лодку, на борту которой находится секретный груз, способный изменить ход в�ойны. Преследуемые флотом Гитлера, они должны уйти от смертоносных эсминцев, которые не остановятся ни перед чем, чтобы не дать подлодке дойти до берега.



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