7.52019, Torpedo
Боевики, Исторические98 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Подлодка U-235 (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Разгар Второй Мировой войны. Группе храбрых и дерзких бойцов сопротивления необходимо переправить в Америку угнанную нацистскую подводную лодку, на борту которой находится секретный груз, способный изменить ход в�ойны. Преследуемые флотом Гитлера, они должны уйти от смертоносных эсминцев, которые не остановятся ни перед чем, чтобы не дать подлодке дойти до берега.
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Информация
СтранаБельгия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КДАктёр
Коэн
Де Боу
- ЭГАктриса
Элла-Джун
Генрард
- ЙСАктёр
Йорен
Селдеслахтс
- СДАктёр
Свен
Де Риддер
- СПАктёр
Стефан
Персеваль
- БХАктёр
Берт
Халфут
- РМАктёр
Руди
Мукенди
- ЖДАктёр
Жиль
Десхрейвер
- РВАктёр
Робрехт
Ванден Торен
- КВПродюсер
Кобе
Ван Стинберге
- НБПродюсер
Набиль
Бен Ядир
- ЛХПродюсер
Лике
Хакворт
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин
- УВХудожник
Уилберт
Ван Дорп
- ДЭОператор
Дэнни
Эльзен
- РХОператор
Робрехт
Хейверт
- КВОператор
Кобе
Ван Стинберге