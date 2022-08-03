Фильм Аманат (2022)
О фильме
Исторический блокбастер о Джамале, знатном заложнике Николая I, который, отучившись в Петербурге, стал преданным офицером Российской Империи. В 1839 году девятилетний Джамалутдин, сын имама Шамиля, стал одним из знатных заложников, переданных Николаю I. Юноша попадает в императорское кадетское училище, получает чин корнета и поступает на военную службу. Джамал влюбляется в сестру своего однокурсника Лизу, таким образом став конкурентом майора Мамонова, тоже претендующего на симпатию девушки. Тем временем Шамиль не теряет надежды вернуть сына. Смотрите фильм «Аманат» онлайн в сервисе Wink, чтобы узнать, как сложатся отношения Лизы и Джамала и вернется ли он на родину.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АСРежиссёр
Антон
Сиверс
- Режиссёр
Рауф
Кубаев
- АХАктёр
Амин
Хуратов
- ВКАктриса
Варвара
Комарова
- АМАктёр
Арслан
Мурзабеков
- Актёр
Андрей
Соколов
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Фёдор
Лавров
- ФМАктёр
Фархад
Махмудов
- Актёр
Василий
Мичков
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Даниил
Страхов
- АПСценарист
Амет
Пики
- АССценарист
Антон
Сиверс
- Сценарист
Рауф
Кубаев
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- ДДПродюсер
Дмитрий
Домнин
- АКПродюсер
Андрей
Коробов
- Художник
Владимир
Никифоров
- МЛХудожник
Марк
Ли
- ТНХудожница
Татьяна
Надбитова
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- АДОператор
Антон
Дроздов-Счастливцев
- АВКомпозитор
Артем
Васильев
- ВТКомпозитор
Владимир
Такинов