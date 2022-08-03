Фильм Аманат (2022)

Исторический блокбастер о Джамале, знатном заложнике Николая I, который, отучившись в Петербурге, стал преданным офицером Российской Империи. В 1839 году девятилетний Джамалутдин, сын имама Шамиля, стал одним из знатных заложников, переданных Николаю I. Юноша попадает в императорское кадетское училище, получает чин корнета и поступает на военную службу. Джамал влюбляется в сестру своего однокурсника Лизу, таким образом став конкурентом майора Мамонова, тоже претендующего на симпатию девушки. Тем временем Шамиль не теряет надежды вернуть сына. Смотрите фильм «Аманат» онлайн в сервисе Wink, чтобы узнать, как сложатся отношения Лизы и Джамала и вернется ли он на родину.

