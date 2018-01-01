Биография

Татьяна Надбитова — российская художница, родилась в Видном, Московская область, СССР, 22 апреля 1974 года. Татьяна окончила школу-студию МХАТ по специальности «технология художественного оформления спектакля». Сразу по окончании обучения, в 2011 году, Татьяна работала над мини-сериалом «Открытый космос» в качестве художницы по костюмам. Первой работой в качестве художницы-постановщицы стал телевизионный документальный проект «Битва за Атлантику» 2017 года. Работы Татьяны отличаются большой кропотливостью, вниманием к деталям и стремлением к созданию достоверного облика одежды героев и деталей интерьера в кадре. Наиболее яркими проектами с участием Татьяны Надбитовой стали фильмы «Cоня Суперфрау», «Аманат», «Финт Боброва» и сериал «Операция “Карпаты”».