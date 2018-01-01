Wink
Аманат
Актёры и съёмочная группа фильма «Аманат»

Режиссёры

Антон Сиверс

Режиссёр
Рауф Кубаев

Режиссёр

Актёры

Амин Хуратов

АктёрДжамалутдин
Варвара Комарова

Varvara Komarova
АктрисаЛиза Оленина
Арслан Мурзабеков

АктёрШамиль
Андрей Соколов

АктёрНиколай I
Екатерина Гусева

АктрисаМать Оленина
Фёдор Лавров

АктёрСемен
Фархад Махмудов

АктёрМирза
Василий Мичков

АктёрДубельт
Виталий Коваленко

АктёрОленин
Даниил Страхов

АктёрМамонов

Сценаристы

Амет Пики

Сценарист
Антон Сиверс

Сценарист
Рауф Кубаев

Сценарист

Продюсеры

Вадим Горяинов

Продюсер
Дмитрий Домнин

Продюсер
Андрей Коробов

Продюсер

Художники

Владимир Никифоров

Художник
Марк Ли

Художник
Татьяна Надбитова

Художница

Монтажёры

Ольга Прошкина

Монтажёр
Дмитрий Слобцов

Монтажёр
Екатерина Говсеева

Монтажёр
Алексей Маклаков

Монтажёр

Операторы

Антон Дроздов-Счастливцев

Оператор

Композиторы

Артем Васильев

Композитор
Владимир Такинов

Композитор