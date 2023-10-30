Молодой папа (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Шайа ЛаБаф играет католического святого Падре Пио в исторической драме режиссера «Плохого лейтенанта» Абеля Феррары. Первая мировая война подходит к завершению. В маленькую деревню на юге Италии, как и во многие другие поселения, после изнурительных сражений с фронта возвращаются солдаты. Однако за это время жизнь здесь стала куда сложнее — почти все богатства сосредоточил у себя в руках зажиточный землевладелец Херардо, который относится к крестьянам как к рабам. Грядущие выборы вселяют надежду на перемены, но действующие власти жестоко расправляются с приверженцами социализма. В это время в местной церкви появляется монах Пио, о котором ходят удивительные слухи — он и целитель, и чудотворец, и избранный самим Господом. Вот только самого священника каждую ночь одолевает искушениями дьявол. Какую роль Падре Пио сыграет в истории маленькой деревни, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Молодой папа» 2022 года онлайн на Wink.
СтранаВеликобритания, США, Италия, Германия
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- АФРежиссёр
Абель
Феррара
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- ККАктриса
Кристина
Кириак
- МЛАктёр
Марко
Леонарди
- Актриса
Азия
Ардженто
- ВКАктёр
Винченцо
Креа
- ЛЛАктёр
Лука
Лионелло
- БПАктёр
Брандо
Пачитто
- СМАктриса
Стелла
Мастрантонио
- ФМАктёр
Федерико
Майорана
- МБСценарист
Маурицио
Брауччи
- АФСценарист
Абель
Феррара
- ФКПродюсер
Филипп
Кройцер
- ДФПродюсер
Диана
Филлипс
- МАПродюсер
Маурицио
Антонини
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куприянов
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Иванова
- АКХудожница
Антонелла
Каннароцци
- КСМонтажёр
Карин
Скудери
- ДДКомпозитор
Джо
Делия