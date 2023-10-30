Молодой папа
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Фильмы
Молодой папа
6.52022, Padre Pio
Драма, Биография98 мин18+

Молодой папа (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Шайа ЛаБаф играет католического святого Падре Пио в исторической драме режиссера «Плохого лейтенанта» Абеля Феррары. Первая мировая война подходит к завершению. В маленькую деревню на юге Италии, как и во многие другие поселения, после изнурительных сражений с фронта возвращаются солдаты. Однако за это время жизнь здесь стала куда сложнее — почти все богатства сосредоточил у себя в руках зажиточный землевладелец Херардо, который относится к крестьянам как к рабам. Грядущие выборы вселяют надежду на перемены, но действующие власти жестоко расправляются с приверженцами социализма. В это время в местной церкви появляется монах Пио, о котором ходят удивительные слухи — он и целитель, и чудотворец, и избранный самим Господом. Вот только самого священника каждую ночь одолевает искушениями дьявол. Какую роль Падре Пио сыграет в истории маленькой деревни, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Молодой папа» 2022 года онлайн на Wink.

Страна
Великобритания, США, Италия, Германия
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Молодой папа»