Шайа ЛаБаф играет католического святого Падре Пио в исторической драме режиссера «Плохого лейтенанта» Абеля Феррары. Первая мировая война подходит к завершению. В маленькую деревню на юге Италии, как и во многие другие поселения, после изнурительных сражений с фронта возвращаются солдаты. Однако за это время жизнь здесь стала куда сложнее — почти все богатства сосредоточил у себя в руках зажиточный землевладелец Херардо, который относится к крестьянам как к рабам. Грядущие выборы вселяют надежду на перемены, но действующие власти жестоко расправляются с приверженцами социализма. В это время в местной церкви появляется монах Пио, о котором ходят удивительные слухи — он и целитель, и чудотворец, и избранный самим Господом. Вот только самого священника каждую ночь одолевает искушениями дьявол. Какую роль Падре Пио сыграет в истории маленькой деревни, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Молодой папа» 2022 года онлайн на Wink.

