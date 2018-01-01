Биография

Азия Ардженто — итальянская актриса, которая также известна как режиссер, писатель. Получила популярность во многом благодаря выбору эпатажных ролей в кино. Несколько раз выступала в роли певицы. Родилась Азия Ардженто в Риме 20 сентября 1975 года. Родители Азии были известны в мире кино — папа Дарио Ардженто снимал фильмы, а мама в них снималась. Поэтому девочка с детства была артистичной, а отец вместо сказок на ночь читал ей свои сценарии. Она активно участвовала в школьных постановках, а в девять лет сыграла небольшую роль в сериале. Отец не преминул снять дочь и в своих фильмах — Азию Ардженто можно увидеть в картинах «Феномен» и «Демоны 2». Вскоре она снялась в проектах «Сердечные друзья», «Травма», «Не будем больше встречаться» и «Призрак Оперы», после которых в Италии о юной актрисе заговорили, как о подающей большие надежды. Путь в Голливуд для нее оказался открыт благодаря ленте «Отель “Новая роза”». Затем были «Три икса», «Хранитель», «Мария-Антуанетта», «Земля мертвых». Она сама поставила фильм «Цыпочки», в котором сыграла главную роль. Также она режиссер фильма «Пойми меня, если сможешь». Помимо кинобизнеса, Азия занята и в других сферах. Она озвучивала игру Mirror’s Edge, участвовала в шоу талантов — была и на сцене, и в жюри.