Логово шпиона (фильм, 2023) смотреть онлайн

Логово шпиона
5.42023, Seule: Les dossiers Silvercloud
Триллер, Детектив91 мин18+
О фильме

Азия Ардженто в роли бывшей шпионки, которой приходится вспомнить прошлое, когда она понимает, что ее дом находится под наблюдением. С тех пор как Анна перестала работать в разведке, она стала проводить большую часть времени в уединенном домике где-то в горах Швейцарии. Но прошлое не отпускает ее, и в один прекрасный день Анна понимает, что за ней следят, а по всему жилищу расставлены жучки. Вокруг ни души, поэтому бывшей шпионке придется разбираться в ситуации самостоятельно. Внезапно на нее выходит бывшая коллега Чарли, которая связывается с Анной по телефону. Однако подобная компания не приносит облегчения, ведь мотивы действий Чарли туманны. Сумеет ли Анна пережить эту снежную ночь?

Страна
Франция, Швейцария
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.4 IMDb