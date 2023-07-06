Логово шпиона (фильм, 2023) смотреть онлайн

Азия Ардженто в роли бывшей шпионки, которой приходится вспомнить прошлое, когда она понимает, что ее дом находится под наблюдением. С тех пор как Анна перестала работать в разведке, она стала проводить большую часть времени в уединенном домике где-то в горах Швейцарии. Но прошлое не отпускает ее, и в один прекрасный день Анна понимает, что за ней следят, а по всему жилищу расставлены жучки. Вокруг ни души, поэтому бывшей шпионке придется разбираться в ситуации самостоятельно. Внезапно на нее выходит бывшая коллега Чарли, которая связывается с Анной по телефону. Однако подобная компания не приносит облегчения, ведь мотивы действий Чарли туманны. Сумеет ли Анна пережить эту снежную ночь?



