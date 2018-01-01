Wink
Фильмы
Логово шпиона
Актёры и съёмочная группа фильма «Логово шпиона»

Режиссёры

Жером Дасье

Jérôme Dassier
Режиссёр

Актёры

Азия Ардженто

Asia Argento
АктрисаAnna
Жанна Балибар

Jeanne Balibar
АктрисаCharlie
Джозеф Резвин

Joseph Rezwin
АктёрTurner (в титрах: Joe Rezwin)
Ким Сукви

Kim Sukwi
АктёрKang
Паоло Тарабузи

Paolo Tarabusi
АктёрPaolo
Мелисса Аймон

Melissa Aymon
Актрисаозвучка
Жеральд Курт

Gérald Kurth
Актёрозвучка

Сценаристы

Жером Дасье

Jérôme Dassier
Сценарист
Дидье Роже

Didier Rouget
Сценарист

Монтажёры

Кристоф Пинель

Christophe Pinel
Монтажёр

Операторы

Грегори Педат

Gregory Pédat
Оператор

Композиторы

Натэниел Мекали

Nathaniel Mechaly
Композитор