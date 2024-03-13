Аглая Тарасова, Сергей Безруков и Анастасия Талызина в военно-исторической драме Алексея Германа — младшего о смелых летчицах, борющихся за победу, жизнь и любовь во время войны.



Действие фильма происходит в 1942 году на территории Советского Союза, где идут ожесточенные бои, а огромные людские и технические ресурсы уходят на то, чтобы сдерживать натиск немецких захватчиков. В истребительный полк прибывают девушки-пилоты без опыта полетов. Мужской коллектив встречает их с недоверием и запрещает участвовать в боевых миссиях. Теперь девушкам предстоит доказать всему полку, что они способны справляться с истребителями наравне с мужчинами. Летчицы встречают любовь, теряют близких и находят в воздухе свой новый дом. Однако на войне никто не знает, кому суждено жить, а кто обречен умереть.



Чтобы узнать судьбу отважных девушек, оставайтесь на нашем видеосервисе и включайте драму «Воздух» (2023) — фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на платформе Wink!

