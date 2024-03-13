Этот фильм пока недоступен
Воздух
О фильме
Аглая Тарасова, Сергей Безруков и Анастасия Талызина в военно-исторической драме Алексея Германа — младшего о смелых летчицах, борющихся за победу, жизнь и любовь во время войны.
Действие фильма происходит в 1942 году на территории Советского Союза, где идут ожесточенные бои, а огромные людские и технические ресурсы уходят на то, чтобы сдерживать натиск немецких захватчиков. В истребительный полк прибывают девушки-пилоты без опыта полетов. Мужской коллектив встречает их с недоверием и запрещает участвовать в боевых миссиях. Теперь девушкам предстоит доказать всему полку, что они способны справляться с истребителями наравне с мужчинами. Летчицы встречают любовь, теряют близких и находят в воздухе свой новый дом. Однако на войне никто не знает, кому суждено жить, а кто обречен умереть.
Чтобы узнать судьбу отважных девушек, оставайтесь на нашем видеосервисе и включайте драму «Воздух» (2023) — фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на платформе Wink!
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время151 мин / 02:31
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алексей
Герман мл.
- Актриса
Анастасия
Талызина
- Актриса
Аглая
Тарасова
- КЛАктриса
Кристина
Лапшина
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актриса
Елена
Лядова
- ОГАктёр
Олег
Гринченко
- Актёр
Антон
Шагин
- КИАктриса
Кристина
Исайкина-Бергер
- ИМАктёр
Игорь
Митюшкин
- ИКАктёр
Игорь
Коровин
- АГСценарист
Алексей
Герман мл.
- Продюсер
Артем
Васильев
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Сергей
Титинков
- ФЩПродюсер
Федор
Щербаков
- ЕОХудожница
Елена
Окопная
- МКМонтажёр
Мухарам
Кабулова
- НМОператор
Наталья
Макарова
- Композитор
Андрей
Суротдинов