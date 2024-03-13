Воздух
Wink
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Воздух
8.22023, Воздух
Драма, Исторический151 мин18+
Смелые летчицы борются за жизнь и любовь во время Великой Отечественной войны. Аглая Тарасова и Сергей Безруков в драме Алексея Германа мл.

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Воздух

О фильме

Аглая Тарасова, Сергей Безруков и Анастасия Талызина в военно-исторической драме Алексея Германа — младшего о смелых летчицах, борющихся за победу, жизнь и любовь во время войны.

Действие фильма происходит в 1942 году на территории Советского Союза, где идут ожесточенные бои, а огромные людские и технические ресурсы уходят на то, чтобы сдерживать натиск немецких захватчиков. В истребительный полк прибывают девушки-пилоты без опыта полетов. Мужской коллектив встречает их с недоверием и запрещает участвовать в боевых миссиях. Теперь девушкам предстоит доказать всему полку, что они способны справляться с истребителями наравне с мужчинами. Летчицы встречают любовь, теряют близких и находят в воздухе свой новый дом. Однако на войне никто не знает, кому суждено жить, а кто обречен умереть.

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
151 мин / 02:31

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воздух»