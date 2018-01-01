Wink
Фильмы
Воздух
Актёры и съёмочная группа фильма «Воздух»

Актёры и съёмочная группа фильма «Воздух»

Режиссёры

Алексей Герман мл.

Алексей Герман мл.

Режиссёр

Актёры

Анастасия Талызина

Анастасия Талызина

АктрисаЖеня
Аглая Тарасова

Аглая Тарасова

АктрисаКатя
Кристина Лапшина

Кристина Лапшина

АктрисаМаша
Сергей Безруков

Сергей Безруков

АктёрАлексей Астафьев
Елена Лядова

Елена Лядова

АктрисаРита
Олег Гринченко

Олег Гринченко

Актёркапитан Бондарь
Антон Шагин

Антон Шагин

АктёрВолодя
Кристина Исайкина-Бергер

Кристина Исайкина-Бергер

АктрисаМарина Яценко
Игорь Митюшкин

Игорь Митюшкин

АктёрПашечка
Игорь Коровин

Игорь Коровин

АктёрСтепанов

Сценаристы

Алексей Герман мл.

Алексей Герман мл.

Сценарист

Продюсеры

Артем Васильев

Артем Васильев

Продюсер
Константин Эрнст

Константин Эрнст

Продюсер
Сергей Титинков

Сергей Титинков

Продюсер
Федор Щербаков

Федор Щербаков

Продюсер

Художники

Елена Окопная

Елена Окопная

Художница

Монтажёры

Мухарам Кабулова

Мухарам Кабулова

Монтажёр

Операторы

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Оператор

Композиторы

Андрей Суротдинов

Андрей Суротдинов

Композитор