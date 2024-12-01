Маргарита - королева севера (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Маргарита - королева севера
Маргарита - королева севера
8.72021, Margrete den første
Драма, Исторический115 мин18+

О фильме

1402 год. Королева Маргарита правит Швецией, Норвегией и Данией через своего приемного сына Эрика и надеется организовать его брак с английской принцессой.


Страна
Дания, Норвегия, Польша, Исландия, Чехия, Швеция
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Маргарита - королева севера»