Ужасные истории: Древние римляне (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.52019, Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans
Комедии, Исторические88 мин12+
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Сюжет
Рим. Начало нашей эры. Умный и пронырливый подросток Атти попадает в немилость императора Нерона и за это отправляется проходить службу в богом забытую Британию как раз в тот момент, когда воительница Будика поднимает восстание на острове и пытается объединить разрозненные кланы. Атти оказы�вается в центре заварушки, выбраться из которой ему помогают его новые друзья.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Исторические
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДБРежиссёр
Доминик
Бригсток
- СКАктёр
Себастьян
Крофт
- Актриса
Эмилия
Джонс
- Актёр
Ник
Фрост
- КРАктёр
Крэйг
Робертс
- КНАктриса
Кейт
Нэш
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- Актёр
Алекс
МакКуин
- ЛМАктёр
Ли
Мак
- Актёр
Уорвик
Дэвис
- СБАктёр
Санджив
Бхаскар
- ДПСценарист
Джилз
Пилброу
- КССценарист
Кевин
Сесил
- ЭРСценарист
Энди
Райли
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Янайт
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- НУМонтажёр
Найджел
Уильямс
- РУКомпозитор
Ричард
Уэбб