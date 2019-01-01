Ужасные истории: Древние римляне
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Ужасные истории: Древние римляне

Ужасные истории: Древние римляне (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.52019, Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans
Комедии, Исторические88 мин12+
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Сюжет

Рим. Начало нашей эры. Умный и пронырливый подросток Атти попадает в немилость императора Нерона и за это отправляется проходить службу в богом забытую Британию как раз в тот момент, когда воительница Будика поднимает восстание на острове и пытается объединить разрозненные кланы. Атти оказывается в центре заварушки, выбраться из которой ему помогают его новые друзья.

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ужасные истории: Древние римляне»

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