Ужасные истории: Древние римляне (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Рим. Начало нашей эры. Умный и пронырливый подросток Атти попадает в немилость императора Нерона и за это отправляется проходить службу в богом забытую Британию как раз в тот момент, когда воительница Будика поднимает восстание на острове и пытается объединить разрозненные кланы. Атти оказы�вается в центре заварушки, выбраться из которой ему помогают его новые друзья.



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