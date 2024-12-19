Декодер. Игра гения (фильм, 2024) смотреть онлайн

Гениальный китайский математик и его преподаватель оказываются по разные стороны баррикад, когда ученику приходится расшифровывать коды учителя. Хитроумные загадки и зрелищные сцены снов покажет исторический блокбастер «Декодер. Игра гения», смотреть который будет интересно любителям захватывающих триллеров.



Сирота Цзиньцзен с детства отличался способностями к математике. Когда его таланты обнаруживает профессор Сяолили, он решает усыновить Цзиньцзена и учит пользоваться снами, чтобы решать сложные задачи. Уже в университете, юное дарование замечает профессор Лисевич, поляк, бежавший в Китай от войны. Он посвящает Цзиньцзена в тонкости науки, но позже уезжает в США, где начинает работать на правительство. Его ученик присоединяется к секретному подразделению, главная задача которого — взламывать шифры, при помощи которых США общаются с Тайванем. Цзиньцзен — единственный, кому поддаются особо сложные коды, созданные никем иным, как Лисевичем.



Чем закончится противостояние двух выдающихся математиков, расскажет триллер «Декодер. Игра гения» (2024), смотреть онлайн который можно на Wink.



