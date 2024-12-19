Декодер. Игра гения (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Гениальный китайский математик и его преподаватель оказываются по разные стороны баррикад, когда ученику приходится расшифровывать коды учителя. Хитроумные загадки и зрелищные сцены снов покажет исторический блокбастер «Декодер. Игра гения», смотреть который будет интересно любителям захватывающих триллеров.
Сирота Цзиньцзен с детства отличался способностями к математике. Когда его таланты обнаруживает профессор Сяолили, он решает усыновить Цзиньцзена и учит пользоваться снами, чтобы решать сложные задачи. Уже в университете, юное дарование замечает профессор Лисевич, поляк, бежавший в Китай от войны. Он посвящает Цзиньцзена в тонкости науки, но позже уезжает в США, где начинает работать на правительство. Его ученик присоединяется к секретному подразделению, главная задача которого — взламывать шифры, при помощи которых США общаются с Тайванем. Цзиньцзен — единственный, кому поддаются особо сложные коды, созданные никем иным, как Лисевичем.
Чем закончится противостояние двух выдающихся математиков, расскажет триллер «Декодер. Игра гения» (2024), смотреть онлайн который можно на Wink.
СтранаКитай
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время115 мин / 01:55
- ЧСРежиссёр
Чэнь
Сычэн
- ЛХАктёр
Лю
Хаожань
- Актёр
Джон
Кьюсак
- ЧЮАктриса
Чэнь
Юйсы
- ВЮАктёр
Ван
Юйтянь
- ЧЧАктриса
Чжу
Чжу
- ЧДАктёр
Чэнь
Даомин
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- ФЮАктриса
Фэй
Юй
- ЧСАктёр
Чэнь
Сычэн
- ЦЦАктриса
Цао
Цуйфэн
- УЯАктриса
У
Яньшу
- СХАктёр
Сюй
Хуаньшань
- ВБАктёр
Ван
Баоцян
- ЧССценарист
Чэнь
Сычэн
- КМСценарист
Кристофер
МакБрайд
- МЦСценарист
Май
Цзя
- ЧСПродюсер
Чэнь
Сычэн
- ХЧХудожник
Хань
Чжун
- ЦЮОператор
Цао
Юй
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф