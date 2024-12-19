Декодер. Игра гения (фильм, 2024) смотреть онлайн

Декодер. Игра гения
Декодер. Игра гения
8.22024, Jie mi
Триллер, Драма115 мин16+

О фильме

Гениальный китайский математик и его преподаватель оказываются по разные стороны баррикад, когда ученику приходится расшифровывать коды учителя. Хитроумные загадки и зрелищные сцены снов покажет исторический блокбастер «Декодер. Игра гения», смотреть который будет интересно любителям захватывающих триллеров.

Сирота Цзиньцзен с детства отличался способностями к математике. Когда его таланты обнаруживает профессор Сяолили, он решает усыновить Цзиньцзена и учит пользоваться снами, чтобы решать сложные задачи. Уже в университете, юное дарование замечает профессор Лисевич, поляк, бежавший в Китай от войны. Он посвящает Цзиньцзена в тонкости науки, но позже уезжает в США, где начинает работать на правительство. Его ученик присоединяется к секретному подразделению, главная задача которого — взламывать шифры, при помощи которых США общаются с Тайванем. Цзиньцзен — единственный, кому поддаются особо сложные коды, созданные никем иным, как Лисевичем.

Чем закончится противостояние двух выдающихся математиков, расскажет триллер «Декодер. Игра гения» (2024), смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Китай
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Декодер. Игра гения»