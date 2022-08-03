Фильм Грех (2019)
О фильме
Фильм «Грех» повествует о жизненном пути выдающегося итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонаротти, который считался одним из величайших мастеров Ренессанса.
В картине исследуются не только творческие достижения, но и личные испытания, которые сопутствовали его карьере. Микеланджело сталкивается со множеством трудностей, включая давление со стороны своих патронов, конкуренцию с другими художниками, а также внутренние конфликты и сомнения в собственных силах. Его непоколебимая преданность искусству и стремление к совершенству приводят к конфликтам не только с обществом, но и с самим собой.
Каково было творцу, пока он создавал знаменитые произведения искусства? Есть ли нечто греховное в их красоте? Смотреть фильм «Грех» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.
СтранаИталия, Россия
ЖанрИсторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время130 мин / 02:10
Рейтинг
- АКРежиссёр
Андрей
Кончаловский
- АТАктёр
Альберто
Тестоне
- ЯДАктёр
Якоб
Диль
- ФГАктёр
Франческо
Гаудиелло
- АКАктёр
Адриано
Кьярамида
- ДГАктёр
Джанлука
Гуиди
- ОМАктёр
Орсо
Мария Гуэррини
- АДАктриса
Александра
Дейнега
- ГБАктёр
Глен
Блэкхолл
- АПАктриса
Анита
Пититто
- МДАктёр
Массимо
Де Франкович
- АКСценарист
Андрей
Кончаловский
- АУПродюсер
Алишер
Усманов
- АКПродюсер
Андрей
Кончаловский
- ЭФПродюсер
Эльда
Ферри
- Актёр дубляжа
Сергей
Фролов
- ФШАктёр дубляжа
Феликс
Шультесс
- РТАктёр дубляжа
Родион
Толоконников
- Актёр дубляжа
Юрий
Нифонтов
- ГДАктёр дубляжа
Григорий
Данцигер
- ДАХудожник
Дмитрий
Андреев
- КММонтажёр
Каролина
Мачиевска
- АСОператор
Александр
Симонов
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев