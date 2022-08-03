Фильм «Грех» повествует о жизненном пути выдающегося итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонаротти, который считался одним из величайших мастеров Ренессанса.



В картине исследуются не только творческие достижения, но и личные испытания, которые сопутствовали его карьере. Микеланджело сталкивается со множеством трудностей, включая давление со стороны своих патронов, конкуренцию с другими художниками, а также внутренние конфликты и сомнения в собственных силах. Его непоколебимая преданность искусству и стремление к совершенству приводят к конфликтам не только с обществом, но и с самим собой.



Каково было творцу, пока он создавал знаменитые произведения искусства? Есть ли нечто греховное в их красоте? Смотреть фильм «Грех» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink.

