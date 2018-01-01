Wink
Грех
Актёры и съёмочная группа фильма «Грех»

Режиссёры

Андрей Кончаловский

Режиссёр

Актёры

Альберто Тестоне

Alberto Testone
АктёрMichelangelo Buonarroti
Якоб Диль

Jakob Diehl
АктёрPeppe
Франческо Гаудиелло

Francesco Gaudiello
АктёрPietro
Адриано Кьярамида

Adriano Chiaramida
АктёрLodovico Buonarroti
Джанлука Гуиди

Gianluca Guidi
АктёрEgidio da Viterbo
Орсо Мария Гуэррини

Orso Maria Guerrini
АктёрMarchese Malaspina
Александра Дейнега

АктрисаMaria
Глен Блэкхолл

Glen Blackhall
АктёрRaphael
Анита Пититто

Anita Pititto
АктрисаMarchesa D'Este / Malaspina
Массимо Де Франкович

Massimo De Francovich
АктёрPapa Giulio II

Сценаристы

Андрей Кончаловский

Сценарист

Продюсеры

Алишер Усманов

Продюсер
Андрей Кончаловский

Продюсер
Эльда Ферри

Elda Ferri
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Фролов

Актёр дубляжа
Феликс Шультесс

Актёр дубляжа
Родион Толоконников

Актёр дубляжа
Юрий Нифонтов

Актёр дубляжа
Григорий Данцигер

Актёр дубляжа

Художники

Дмитрий Андреев

Художник

Монтажёры

Каролина Мачиевска

Монтажёр

Операторы

Александр Симонов

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор