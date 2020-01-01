Красный призрак (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Легенда о первом советском супергерое. Декабрь 1941 года, разгар битвы за Москву. Отряд советских солдат выходит из окружения немецких войск в районе города Вязьма Смоленской области и попадает из огня да в полымя. Бойцы сталкиваются с превосходящим по численности формированием противника. Надежды нет, но есть готовность стоять до конца. В таких безнадежных ситуациях по легенде на поле боя появляется Красный призрак. Пуля его не берет, взрывы не пугают, кто он такой – не знает никто. Известно лишь, что призрак приходит на помощь в самый нужный момент и исчезает, оставляя за собой горы вражеских тел. Дерзкий российский триллер, который критики сравнивают с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино – фильм «Красный призрак» можно смотреть на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD, SD
ЖанрыВоенные, Исторические, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актёр
Юра
Борисов
- ПЧАктриса
Полина
Чернышова
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- Актёр
Михаил
Горевой
- ОСАктриса
Ольга
Сташкевич
- Актёр
Павел
Абраменков
- ОВАктёр
Олег
Васильков
- КСАктёр
Константин
Симонов
- Сценарист
Андрей
Богатырев
- Сценарист
Вячеслав
Шихалеев
- Сценарист
Павел
Абраменков
- АВСценарист
Армен
Ватьян
- ТВПродюсер
Татьяна
Воронецкая
- Продюсер
Андрей
Богатырев
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- ОТПродюсер
Олег
Туманов
- ЕАХудожница
Екатерина
Арефьева
- ВНХудожник
Владимир
Наместников
- Монтажёр
Андрей
Богатырев
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- Оператор
Никита
Рождественский
- ССКомпозитор
Сергей
Соловьёв