Красный призрак (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Легенда о первом советском супергерое. Декабрь 1941 года, разгар битвы за Москву. Отряд советских солдат выходит из окружения немецких войск в районе города Вязьма Смоленской области и попадает из огня да в полымя. Бойцы сталкиваются с превосходящим по численности формированием противника. Надежды нет, но есть готовность стоять до конца. В таких безнадежных ситуациях по легенде на поле боя появляется Красный призрак. Пуля его не берет, взрывы не пугают, кто он такой – не знает никто. Известно лишь, что призрак приходит на помощь в самый нужный момент и исчезает, оставляя за собой горы вражеских тел. Дерзкий российский триллер, который критики сравнивают с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино – фильм «Красный призрак» можно смотреть на Wink.



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