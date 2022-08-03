Роберт — король Шотландии
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Роберт — король Шотландии

Роберт — король Шотландии (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Robert the Bruce
Драма, Военный118 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Драматический боевик об отважном монархе, который бесстрашно сражался за независимость Шотландии. Коронованный в 1306 году Роберт Брюс терпит поражение в восстании против англичан и спасается бегством. Добросердечная простолюдинка по имени Мораг впускает короля в свой дом, где он и обретает укрытие. Так завязывается сюжет, который впечатлит всех любителей исторического кино.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb