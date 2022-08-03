Роберт — король Шотландии (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Robert the Bruce
Драма, Военный118 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
Драматический боевик об отважном монархе, который бесстрашно сражался за независимость Шотландии. Коронованный в 1306 году Роберт Брюс терпит поражение в восстании против англичан и спасается бегством. Добросердечная простолюдинка по имени Мораг впускает короля в свой дом, где он и обретает укрытие. Так завязывается сюжет, который впечатлит всех любителей исторического кино.
СтранаВеликобритания, США, Австралия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb