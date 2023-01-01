Безос. Человек, создавший Amazon (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Байопик о Джеффри Безосе и появлении книжного интернет-магазина, позже ставшего одной из крупнейших мировых корпораций. 1994 год. Менеджеру хедж-фонда Джеффу Безосу приходит в голову идея основать книжный, который будет работать полностью онлайн, а значит — без налогов на продажу. Коллеги относятся к проекту Безоса с сомнением — интернет еще недостаточно развит, а у самого Джеффа недостаточно харизмы для столь масштабного начинания. Однако Безос убеждает присоединиться к его амбициозной затее свою жену и приходит за инвестициями к своему отцу. Переехав в Сиэтл, Джеффри превращает гараж дома в офис и нанимает двух разработчиков. Но глава крупной сети книжных магазинов Barnes & Noble считает, что онлайн-проект Безоса — это прямая атака на его бизнес, и обещает принять ответные меры.



Безос смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.