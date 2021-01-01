Летчик (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Ради спасения Родины он готов пожертвовать собой. Военная драма о любви, долге и страхе.
Летчик Николай Комлев отправляется на задание: он должен остановить немецкие танки, идущие к Москве. Во время боя в его самолет попадает снаряд истребителя, и Николай лишь чудом не погибает. Ему удается сесть, но Комлев оказывается в безлюдном непроходимом лесу. До своих десятки километров, а в лесной чаще легко можно наткнуться и на диких животных, и на отряды врага. Однако у летчика нет другого выхода: никто не знает, что он жив, и его единственный шанс вернуться домой — выбраться из леса несмотря ни на что, ведь он обещал любимой... Сможет ли Комлев выдержать испытание страхом и болью и спастись?
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Ренат
Давлетьяров
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Анна
Пескова
- ПОАктёр
Павел
Осадчий
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- Актриса
Елена
Дробышева
- Актёр
Евгений
Михеев
- ГМАктёр
Гела
Месхи
- РКАктёр
Роман
Книжка
- МСАктёр
Марчин
Стец
- НПАктёр
Николоз
Паикридзе
- Сценарист
Ренат
Давлетьяров
- АТСценарист
Алексей
Тимошкин
- САСценарист
Сергей
Ашкенази
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- ДППродюсер
Дмитрий
Пристансков
- Продюсер
Влад
Ряшин
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- ЛРХудожница
Людмила
Рыбалко
- РНМонтажёр
Родион
Николайчук
- СЯОператор
Семён
Яковлев
- ПККомпозитор
Павел
Коваленко
- РВКомпозитор
Роман
Волознев