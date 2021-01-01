Летчик (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ради спасения Родины он готов пожертвовать собой. Военная драма о любви, долге и страхе.



Летчик Николай Комлев отправляется на задание: он должен остановить немецкие танки, идущие к Москве. Во время боя в его самолет попадает снаряд истребителя, и Николай лишь чудом не погибает. Ему удается сесть, но Комлев оказывается в безлюдном непроходимом лесу. До своих десятки километров, а в лесной чаще легко можно наткнуться и на диких животных, и на отряды врага. Однако у летчика нет другого выхода: никто не знает, что он жив, и его единственный шанс вернуться домой — выбраться из леса несмотря ни на что, ведь он обещал любимой... Сможет ли Комлев выдержать испытание страхом и болью и спастись?



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