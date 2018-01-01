Фильмы и сериалы про Великую Отечественную войну
Wink
Все подборки
Фильмы и сериалы про Великую Отечественную войну

Фильмы и сериалы про Великую Отечественную войну

Истории о великой войне: коллекция фильмов и сериалов о событиях и героях Великой Отечественной войны.

ФильмыДля детейСериалы
Постер к фильму Гатчина. Молчание Сильвии 2024
9.4

Гатчина. Молчание Сильвии

2024, 60 мин
Бесплатно
Постер к фильму На войне как на войне 1968
9.6

На войне как на войне

1968, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Воспоминания Победы 2021
9.0

Воспоминания Победы

2021, 64 мин
Постер к фильму Сестренка 2019
9.5

Сестренка

2019, 90 мин
Постер к фильму Солдатик 2018
9.6

Солдатик

2018, 82 мин
Постер к фильму Хроника пикирующего бомбардировщика 1967
9.6

Хроника пикирующего бомбардировщика

1967, 74 мин
Бесплатно
Постер к фильму Завтра была война 1987
9.4

Завтра была война

1987, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Проверка на дорогах 1971
9.3

Проверка на дорогах

1971, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Женя, Женечка и «Катюша» 1967
9.5

Женя, Женечка и «Катюша»

1967, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму В августе 44-го 2001
9.5

В августе 44-го

2001, 105 мин
Бесплатно
Постер к фильму Небесный тихоход 1945
9.7

Небесный тихоход

1945, 80 мин
Постер к фильму Родная кровь 1963
9.6

Родная кровь

1963, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму На семи ветрах 1962
9.4

На семи ветрах

1962, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Старшина 1979
9.4

Старшина

1979, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Торпедоносцы 1983
9.2

Торпедоносцы

1983, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Слово. Война 2023
6.8

Слово. Война

2023, 100 мин
Постер к фильму Папа 2004
9.1

Папа

2004, 94 мин
Постер к фильму Александр Маленький 1981
9.3

Александр Маленький

1981, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жаворонок 1964
9.1

Жаворонок

1964, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сталинград. Мы еще живы или нет? 2021
8.3

Сталинград. Мы еще живы или нет?

2021, 60 мин
Постер к фильму 28 панфиловцев 2016
9.5

28 панфиловцев

2016, 115 мин
Постер к фильму Последний бой 2012
9.0

Последний бой

2012, 137 мин
Бесплатно
Постер к фильму В списках не значился 2025
8.9

В списках не значился

2025, 115 мин
Постер к фильму Кукушка 2002
8.9

Кукушка

2002, 99 мин
Постер к фильму Праведник 2022
9.3

Праведник

2022, 156 мин
Постер к фильму 1941. Крылья над Берлином 2022
9.2

1941. Крылья над Берлином

2022, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Летчик 2021
9.4

Летчик

2021, 101 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я подарю тебе победу 2019
8.6

Я подарю тебе победу

2019, 97 мин
Постер к фильму Солдаты 1956
9.0

Солдаты

1956, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Время вернуться 2024
8.6

Время вернуться

2024, 110 мин
Постер к фильму В небе «ночные ведьмы» 1981
9.4

В небе «ночные ведьмы»

1981, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лето 1941 года 2022
8.9

Лето 1941 года

2022, 108 мин
Постер к фильму Шел четвертый год войны... 1983
9.4

Шел четвертый год войны...

1983, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Порох 1985
8.6

Порох

1985, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Минута молчания 1971
9.4

Минута молчания

1971, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Рядовой Чээрин 2020
9.1

Рядовой Чээрин

2020, 91 мин
Постер к фильму Учености плоды 2021
8.7

Учености плоды

2021, 160 мин
Постер к фильму В трудный час 1961
9.3

В трудный час

1961, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Майские звезды 1959
8.5

Майские звезды

1959, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Коридор бессмертия 2019
9.1

Коридор бессмертия

2019, 134 мин
Постер к фильму Приказ: Перейти границу 1982
9.2

Приказ: Перейти границу

1982, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Летняя поездка к морю 1978
8.5

Летняя поездка к морю

1978, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сочинение ко Дню Победы 1998
8.6

Сочинение ко Дню Победы

1998, 107 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зося 1967
8.6

Зося

1967, 63 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сокровища партизанского леса 2022
8.8

Сокровища партизанского леса

2022, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Живой 2022
7.9

Живой

2022, 68 мин
Постер к фильму Ржев 2019
9.2

Ржев

2019, 111 мин
Постер к фильму На пути в Берлин 1969
9.2

На пути в Берлин

1969, 86 мин
Бесплатно