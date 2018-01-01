Фильмы и сериалы про Великую Отечественную войну
Истории о великой войне: коллекция фильмов и сериалов о событиях и героях Великой Отечественной войны.
9.4
Гатчина. Молчание Сильвии
2024, 60 мин
Бесплатно
9.6
На войне как на войне
1968, 107 мин
Бесплатно
9.0
Воспоминания Победы
2021, 64 мин
9.5
Сестренка
2019, 90 мин
9.6
Солдатик
2018, 82 мин
9.6
Хроника пикирующего бомбардировщика
1967, 74 мин
Бесплатно
9.4
Завтра была война
1987, 84 мин
Бесплатно
9.3
Проверка на дорогах
1971, 91 мин
Бесплатно
9.5
Женя, Женечка и «Катюша»
1967, 80 мин
Бесплатно
9.5
В августе 44-го
2001, 105 мин
Бесплатно
9.7
Небесный тихоход
1945, 80 мин
9.6
Родная кровь
1963, 85 мин
Бесплатно
9.4
На семи ветрах
1962, 100 мин
Бесплатно
9.4
Старшина
1979, 83 мин
Бесплатно
9.2
Торпедоносцы
1983, 90 мин
Бесплатно
6.8
Слово. Война
2023, 100 мин
9.1
Папа
2004, 94 мин
9.3
Александр Маленький
1981, 94 мин
Бесплатно
9.1
Жаворонок
1964, 85 мин
Бесплатно
8.3
Сталинград. Мы еще живы или нет?
2021, 60 мин
9.5
28 панфиловцев
2016, 115 мин
9.0
Последний бой
2012, 137 мин
Бесплатно
8.9
В списках не значился
2025, 115 мин
8.9
Кукушка
2002, 99 мин
9.3
Праведник
2022, 156 мин
9.2
1941. Крылья над Берлином
2022, 100 мин
Бесплатно
9.4
Летчик
2021, 101 мин
Бесплатно
8.6
Я подарю тебе победу
2019, 97 мин
9.0
Солдаты
1956, 100 мин
Бесплатно
8.6
Время вернуться
2024, 110 мин
9.4
В небе «ночные ведьмы»
1981, 75 мин
Бесплатно
8.9
Лето 1941 года
2022, 108 мин
9.4
Шел четвертый год войны...
1983, 81 мин
Бесплатно
8.6
Порох
1985, 87 мин
Бесплатно
9.4
Минута молчания
1971, 95 мин
Бесплатно
9.1
Рядовой Чээрин
2020, 91 мин
8.7
Учености плоды
2021, 160 мин
9.3
В трудный час
1961, 95 мин
Бесплатно
8.5
Майские звезды
1959, 87 мин
Бесплатно
9.1
Коридор бессмертия
2019, 134 мин
9.2
Приказ: Перейти границу
1982, 86 мин
Бесплатно
8.5
Летняя поездка к морю
1978, 83 мин
Бесплатно
8.6
Сочинение ко Дню Победы
1998, 107 мин
Бесплатно
8.6
Зося
1967, 63 мин
Бесплатно
8.8
Сокровища партизанского леса
2022, 98 мин
Бесплатно
7.9
Живой
2022, 68 мин
9.2
Ржев
2019, 111 мин
9.2
На пути в Берлин
1969, 86 мин
Бесплатно