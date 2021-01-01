Воспоминания Победы
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Воспоминания Победы

Воспоминания Победы (фильм, 2021) смотреть онлайн

9.02021, Воспоминания Победы
Исторический, Документальный64 мин18+

О фильме

Известные артисты рассказывают истории своих родных, прошедших ВОВ, а также читают найденные в потерянной сумке фронтового почтальона письма, так и не попавшие к своим адресатам. Этот глубоко личный и очень проникновенный проект способен задеть за живое буквально каждого, ведь в стране нет ни одной семьи, которую не коснулась бы трагедия военного времени.

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Страна
Россия
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.3 КиноПоиск