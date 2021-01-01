Воспоминания Победы (фильм, 2021) смотреть онлайн
9.02021, Воспоминания Победы
Исторический, Документальный64 мин18+
О фильме
Известные артисты рассказывают истории своих родных, прошедших ВОВ, а также читают найденные в потерянной сумке фронтового почтальона письма, так и не попавшие к своим адресатам. Этот глубоко личный и очень проникновенный проект способен задеть за живое буквально каждого, ведь в стране нет ни одной семьи, которую не коснулась бы трагедия военного времени.
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СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Документальный
КачествоFull HD, SD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
- АГРежиссёр
Андрей
Грачев
- СЧАктёр
Сергей
Чонишвили
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- ДСАктёр
Денис
Семенихин
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Олег
Фомин
- Актриса
Виктория
Полторак
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- МЛАктёр
Максим
Линников
- ЕМСценарист
Елена
Миляева
- МПСценарист
Мария
Панкратова
- МППродюсер
Мария
Панкратова
- ДНОператор
Денис
Негривецкий