Воспоминания Победы (фильм, 2021) смотреть онлайн

Известные артисты рассказывают истории своих родных, прошедших ВОВ, а также читают найденные в потерянной сумке фронтового почтальона письма, так и не попавшие к своим адресатам. Этот глубоко личный и очень проникновенный проект способен задеть за живое буквально каждого, ведь в стране нет ни одной семьи, которую не коснулась бы трагедия военного времени.



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