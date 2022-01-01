Живой (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Отмеченный наградами документальный фильм о Дмитрии Поштаренко — поисковике, раскапывающем останки погибших в Великую Отечественную войну солдат, и художнике, создающем детальные боевые панорамы. Герой фильма занимается раскопками под Санкт-Петербургом — в местах, где в 40-х годах прошлого века шли ожесточенные бои. Найденные кости солдат Поштаренко с командой пытаются опознать и сообщить о находке родственникам, а после — воссоздать внешность некоторых из них в иммерсивных панорамах, детально показывающих военные события. Зритель увидит процесс работы над этими экспозициями, а также отношения Дмитрия со своим дедом, который хотел бы, чтобы внук больше времени уделял собственной личной жизни.



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