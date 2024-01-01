Гатчина. Молчание Сильвии
Wink
Фильмы
Гатчина. Молчание Сильвии

Гатчина. Молчание Сильвии (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

9.52024, Гатчина. Молчание Сильвии
Документальные, Военные60 мин16+

Сюжет

Документальный проект с участием Владимира Машкова, рассказывающий горькую, но вдохновляющую историю сопротивления фашистским захватчикам в Гатчине.

Оккупация Гатчины во время Великой Отечественной войны продолжалась 867 дней. Весь этот долгий период нацисты бесчинствовали и превращали жизнь обычных людей в настоящий кошмар. То, что происходило тогда на этих землях, Ленинградский областной суд в 2022 году признал геноцидом советского народа. Однако жестокость немецких войск получила достойный отпор местных жителей. Об этом сопротивлении и поведает команда фильма, которой поможет Владимир Машков, взявший на себя роль рассказчика. Зрители услышат подлинные истории ужаса, надежды, а главное — любви.

Узнать о судьбах пострадавших и их путях к освобождению позволит документальный фильм «Гатчина. Молчание Сильвии», смотреть онлайн который можно на Wink.

Гатчина смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Документальные

Рейтинг