Гатчина. Молчание Сильвии (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный проект с участием Владимира Машкова, рассказывающий горькую, но вдохновляющую историю сопротивления фашистским захватчикам в Гатчине.



Оккупация Гатчины во время Великой Отечественной войны продолжалась 867 дней. Весь этот долгий период нацисты бесчинство�вали и превращали жизнь обычных людей в настоящий кошмар. То, что происходило тогда на этих землях, Ленинградский областной суд в 2022 году признал геноцидом советского народа. Однако жестокость немецких войск получила достойный отпор местных жителей. Об этом сопротивлении и поведает команда фильма, которой поможет Владимир Машков, взявший на себя роль рассказчика. Зрители услышат подлинные истории ужаса, надежды, а главное — любви.



Узнать о судьбах пострадавших и их путях к освобождению позволит документальный фильм «Гатчина. Молчание Сильвии», смотреть онлайн который можно на Wink.





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