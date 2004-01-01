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Папа

Папа (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.12004, Папа
Драмы94 мин18+
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Сюжет

Историческая драма об отношениях отца-еврея и одаренного сына-скрипача. Режиссерская работа Владимира Машкова по мотивам пьесы Александра Галича «Матросская тишина».

В период коллективизации юный скрипач Давид из семьи евреев отправляется из провинции учиться в Москву. В столице юноша встречает свою любовь и со временем становится известным музыкантом. Однако Давид вынужден скрывать свое происхождение, чтобы избежать неприятностей. Однажды Абрам Шварц решает навестить сына, который стал лучшим учеником консерватории. Только вот при виде старого и неряшливого отца Давид сгорает со стыда и прогоняет его. Сможет ли Абрам простить сына? И как повлияет на их судьбы Великая Отечественная война?

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папа»

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