Папа (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Историческая драма об отношениях отца-еврея и одаренного сына-скрипача. Режиссерская работа Владимира Машкова по мотивам пьесы Александра Галича «Матросская тишина».



В период коллективизации юный скрипач Давид из семьи евреев отправляется из провинции учиться в Москву. В столице юноша встречает свою любовь и со временем становится известным музыкантом. Однако Давид вынужден скрывать свое происхождение, чтобы избежать неприятностей. Однажды Абрам Шварц решает навестить сына, который стал лучшим учеником консерватории. Только вот при виде старого и неряшливого отца Давид сгорает со стыда и прогоняет его. Сможет ли Абрам простить сына? И как повлияет на их судьбы Великая Отечественная война?



Оставайтесь с нами, чтобы смотреть фильм «Папа» в хорошем качестве на видеосервисе Wink!



Папа смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.