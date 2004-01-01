Папа (фильм, 2004) смотреть онлайн
Сюжет
Историческая драма об отношениях отца-еврея и одаренного сына-скрипача. Режиссерская работа Владимира Машкова по мотивам пьесы Александра Галича «Матросская тишина».
В период коллективизации юный скрипач Давид из семьи евреев отправляется из провинции учиться в Москву. В столице юноша встречает свою любовь и со временем становится известным музыкантом. Однако Давид вынужден скрывать свое происхождение, чтобы избежать неприятностей. Однажды Абрам Шварц решает навестить сына, который стал лучшим учеником консерватории. Только вот при виде старого и неряшливого отца Давид сгорает со стыда и прогоняет его. Сможет ли Абрам простить сына? И как повлияет на их судьбы Великая Отечественная война?
Оставайтесь с нами, чтобы смотреть фильм «Папа» в хорошем качестве на видеосервисе Wink!
Папа смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Машков
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Егор
Бероев
- АРАктёр
Андрей
Розендент
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- КЛАктриса
Ксения
Лаврова-Глинка
- Актриса
Ольга
Красько
- ЛПАктриса
Лидия
Пахомова
- ОМАктриса
Ольга
Мирошникова
- КБАктриса
Ксения
Баркалова
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Сценарист
Владимир
Машков
- ИРСценарист
Илья
Рубинштейн
- АГСценарист
Александр
Галич
- Продюсер
Владимир
Машков
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- МЗПродюсер
Михаил
Зильберман
- РХХудожница
Регина
Хомская
- ВКМонтажёр
Вера
Круглова
- ОДОператор
Олег
Добронравов
- ВБОператор
Владислав
Берковец
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Атовмян