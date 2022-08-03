Сталинград. Мы еще живы или нет? (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный фильм о кровавом сражении, ставшем поворотным в европейской истории новейшего времени. Картина анализирует причины сталинградской битвы и подробно рассказывает о ее главных событиях на основе новых исследований, а также малоизвестных или ранее не публиковавшихся материалах Бундесархива и Музея «Дети Царицына-Сталинграда-Волгограда».

