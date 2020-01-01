Рядовой Чээрин (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Глубокая осень 1943 года. Немецкие снайперы хозяйничают на передовой. Молодой охотник Егор Чээрин, только прибывший на фронт, становится снайпером. В первом же бою ему удается проявить себя, он вступает в схватку с немецкими захватчиками и меняет баланс сил на передовой.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Кольцов
- АСАктёр
Айтал
Степанов
- АКАктёр
Александр
Казанцев
- ДЖАктёр
Даниил
Журавлев
- ДКАктёр
Дмитрий
Кольцов
- ППАктёр
Павел
Погодаев
- ГКАктёр
Геннадий
Куникеев
- ВЮАктёр
Вячеслав
Югов
- ЮГАктёр
Юрий
Гаретовский
- ДВАктёр
Дмитрий
Варенов
- ЮМАктёр
Юрий
Марков
- ДКСценарист
Дмитрий
Кольцов
- ТССценарист
Тимофей
Сметанин
- НИПродюсер
Нюргун
Иванов
- АЯМонтажёр
Анатолий
Яковлев
- АНОператор
Айтал
Никитин
- ИНКомпозитор
Иван
Наумов