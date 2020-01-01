Рядовой Чээрин (фильм, 2020) смотреть онлайн

Глубокая осень 1943 года. Немецкие снайперы хозяйничают на передовой. Молодой охотник Егор Чээрин, только прибывший на фронт, становится снайпером. В первом же бою ему удается проявить себя, он вступает в схватку с немецкими захватчиками и меняет баланс сил на передовой.



