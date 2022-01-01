Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 90 смотреть онлайн бесплатно

История о том, как друзья решили сделать подарки своим самым близким людям. Нет ничего приятнее подарка, выполненного своими руками, поэтому Цветняшки сделали рисунки в подарок! Смотрите серию , изучайте технику рисования по каплям и дарите подарки. Смотри, повторяй, развивайся!



Сериал Рисунок в подарок 1 сезон 90 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.