Рисунок в подарок
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Рисунок в подарок
8.62022, Рисунок в подарок
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 90 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

История о том, как друзья решили сделать подарки своим самым близким людям. Нет ничего приятнее подарка, выполненного своими руками, поэтому Цветняшки сделали рисунки в подарок! Смотрите серию , изучайте технику рисования по каплям и дарите подарки. Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Рисунок в подарок 1 сезон 90 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»