Автобус
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Автобус
8.72022, Автобус
Мультсериалы, Мюзикл0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

История о весёлом путешествии в автобусе. Друзьям Цыплёнка Пи пристегнули ремни безопасности и исполнили песенку и выполнили движения, подражая автобусу. Это серия как хорошая игра на развитие координации движений и речи. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»