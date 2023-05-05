История о весёлом путешествии в автобусе. Друзьям Цыплёнка Пи пристегнули ремни безопасности и исполнили песенку и выполнили движения, подражая автобусу. Это серия как хорошая игра на развитие координации движений и речи. Смотри, повторяй, развивайся!

