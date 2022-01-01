Пирамида
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Пирамида
8.62022, Пирамида
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Развивающая история-песенка с технологией обучения игре в Пирамиду. Просмотр побуждает малыша к игре, а лёгкая в запоминании песенка помогает освоить правила нанизывания колец и предлагает различные варианты игры. Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Пирамида 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
0 мин / 00:00

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»