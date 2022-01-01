Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Развивающая история-песенка с технологией обучения игре в Пирамиду. Просмотр побуждает малыша к игре, а лёгкая в запоминании песенка помогает освоить правила нанизывания колец и предлагает различные варианты игры. Смотри, повторяй, развивайся!



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