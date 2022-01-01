Курочка Коко
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Курочка Коко
8.62022, Курочка Коко
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Курочка Коко рассказывает малышам и их родителям о себе. Весело поёт: "Ко-ко-ко", приглашая зрителя напевать вместе. Курочка - образец мамы, которая придаёт большое значение воспитанию малыша. Вместе с Цыплёнком Пи они демонстрируют зрителю нежные, полные любви отношения малыша и родителя. Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Курочка Коко 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»