Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Курочка Коко рассказывает малышам и их родителям о себе. Весело поёт: "Ко-ко-ко", приглашая зрителя напевать вместе. Курочка - образец мамы, которая придаёт большое значение воспитанию малыша. Вместе с Цыплёнком Пи они демонстрируют зрителю нежные, полные любви отношения малыша и родителя. Смотри, повторяй, развивайся!



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