Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Обучающая история, которая формирует культуру общения маленького �зрителя, рассказывает о важности процедуры приветствия. Структура песни в основе истории, помогает малышу освоить слово «привет» и легко повторить его, подражая героям. Смотри, повторяй, развивайся!



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