Привет
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Привет
8.62022, Привет
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Обучающая история, которая формирует культуру общения маленького зрителя, рассказывает о важности процедуры приветствия. Структура песни в основе истории, помогает малышу освоить слово «привет» и легко повторить его, подражая героям. Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Привет 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»

Всё