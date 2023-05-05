Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

Лисёнок Айяяй приглашает всех друзей на зарядку. Весёлая песенка не оставляет равнодушным ни одного жителя волшебного альбома Цветняшек. На зарядку выходят все герои и приглашают малышей зарядиться энергией физических упражнений. Смотри, повторяй, развивайся!

