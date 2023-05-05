Зарядка
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Зарядка
8.72022, Зарядка
Мультсериалы, Мюзикл0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Лисёнок Айяяй приглашает всех друзей на зарядку. Весёлая песенка не оставляет равнодушным ни одного жителя волшебного альбома Цветняшек. На зарядку выходят все герои и приглашают малышей зарядиться энергией физических упражнений. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»