Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

У Волчонка У есть любимая клумба с синими цветами. Волчонок У заботится о них, поливает из лейки. Цветочки благодарят за заботу Волчонка и поют ему весёлую песенку. Как здорово они качают головками-лепестками и машут зелёными листочками. Открывайте мир природы вместе с Волчонком У, поливайте цветы вокруг под цветочную песенку. Смотри, повторяй, развивайся!



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