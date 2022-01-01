Синие цветочки
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Синие цветочки
8.62022, Синие цветочки
Мультсериалы0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

У Волчонка У есть любимая клумба с синими цветами. Волчонок У заботится о них, поливает из лейки. Цветочки благодарят за заботу Волчонка и поют ему весёлую песенку. Как здорово они качают головками-лепестками и машут зелёными листочками. Открывайте мир природы вместе с Волчонком У, поливайте цветы вокруг под цветочную песенку. Смотри, повторяй, развивайся!

Сериал Синие цветочки 1 сезон 13 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»