Важные слова
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Важные слова
8.72022, Важные слова
Мультсериалы, Мюзикл0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Серия поможет малышу стать вежливым и познакомит с ситуациями, в которых важно говорить «спасибо» и «пожалуйста». Музыкальный ритм главной песни истории способствует легкому запоминанию важных слов. Зайчонок Скок уснул, а его краски и кисточки рисуют для него сказочные сны и заодно помогают малышам запомнить цвета: белая сказка — про зиму, в зелёной — летние луга, в красной — ветер кружит кленовый листок, а в синей — плывёт по волнам кораблик. Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»