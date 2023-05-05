Серия поможет малышу стать вежливым и познакомит с ситуациями, в которых важно говорить «спасибо» и «пожалуйста». Музыкальный ритм главной песни истории способствует легкому запоминанию важных слов. Зайчонок Скок уснул, а его краски и кисточки рисуют для него сказочные сны и заодно помогают малышам запомнить цвета: белая сказка — про зиму, в зелёной — летние луга, в красной — ветер кружит кленовый листок, а в синей — плывёт по волнам кораблик. Смотри, повторяй, развивайся!

