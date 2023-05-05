Кубики
Wink
Детям
Песни Цветняшек
1-й сезон
Кубики
8.72022, Кубики
Мультсериалы, Мюзикл0+

Песни Цветняшек (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Песенка-игра в разноцветные кубики. Цыплёнок Пи с друзьями строят настоящую башню, а потом - бух и кубики разлетаются в разные стороны. Но друзья не огорчаются, ведь можно построить новую. Вместе играть очень весело!Смотри, повторяй, развивайся!

Страна
Россия
Жанр
Мюзикл, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Песни Цветняшек»