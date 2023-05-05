Песенка-игра в разноцветные кубики. Цыплёнок Пи с друзьями строят настоящую башню, а потом - бух и кубики разлетаются в разные стороны. Но друзья не огорчаются, ведь можно построить новую. Вместе играть очень весело!Смотри, повторяй, развивайся!

